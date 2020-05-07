Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.

Руководители блоков вправе выводить 30% сотрудников с их добровольного согласия со следующей недели на работу, но это не должно касаться работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, пояснил один из собеседников РБК. В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник. Он называет выход в офис «добровольно-принудительным».

По информации третьего собеседника, выход в офис — это скорее поблажка для тех, кто «засиделся дома». «Смысл сейчас идти в офис неясен», — говорит он, добавляя, что его подчиненные справляются с работой из дома. «Насильно никто не просит вернуться», — говорит еще один источник, который также знает о начале перевода сотрудников в офис.

Сотрудники, которые готовы выйти на работу, должны сдать тест на коронавирус за счет работодателя, сообщают два источника РБК. «Далее тест надо сдавать раз в несколько дней», — уточнил один из них.

Сбербанк на добровольной основе формирует команды внутри части подразделений банка, которые поэтапно будут возвращаться к работе в стандартном формате, пояснил РБК представитель банка. «На протяжении всего срока действия ограничительных мер отделения Сбербанка продолжали свою бесперебойную работу, являясь частью критически важной инфраструктуры. Но очевидно, что вся огромная сеть офисов и вся деятельность по работе с бизнесом (столь необходимая сейчас) требует координации и обеспечения со стороны функций центрального офиса», — объяснил он необходимость возвращения сотрудников к работе в офисе, добавив, что все выходящие на очную работу сотрудники банка получают необходимые средства индивидуальной защиты.