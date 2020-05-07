Палата представителей США приняла законопроект о выделении еще 3 трлн долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса, свидетельствуют результаты голосования.

Документ под пафосным наименованием «Закон о героях» (работниках жизненно важных отраслей) поддержали демократы, у которых большинство в палате. Республиканцы, которые обычно выступают против прямой раздачи денег штатам и организациям, предпочитая налоговые послабления, в основном выступали против.

За законопроект высказались 208 конгрессменов, против — 199.

Теперь спикеру палаты Нэнси Пелоси предстоит торг с сенатом, где большинство у республиканцев, и Белым домом. И республиканцы в сенате, и Белый дом высказывались против подобного шага, заявляя, что с последнего двухтриллионного пакета помощи прошло недостаточно времени, чтобы определить, нужны ли такие гигантские вливания американской экономике. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм относительно законопроекта — по его словам, нужен более «узконаправленный» документ. Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу в свою очередь сказал, что закон, по его мнению, направлен «мимо цели».

На сегодняшний день конгресс выделил в сумме около 3 трлн долларов на поддержку экономики.