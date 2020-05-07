Локо-Банк запустил новую программу автокредитования «Лимоны на авто». В рамках данного предложения заемщик может оформить кредит на покупку нового автомобиля по ставке от 13,5—15,5% годовых, а на покупку подержанной машины — по ставке от 16,9—18,9% годовых. Минимальный первоначальный взнос не требуется.

Снизить процентную ставку на 2 процентных пункта возможно за счет оформления личного страхования. Также в первый месяц кредитования банком взимается надбавка в размере 1,5 п. п. к действующей процентной ставке. Сумма займа варьируется от 100 тыс. до 7 млн рублей, а срок кредита — от одного года до семи лет. При использовании приобретаемого транспортного средства с пробегом в коммерческих целях процентная ставка будет увеличена на 3 п. п. Оформление полиса каско является обязательным.

«Данные условия действуют при предоставлении заемщиком полного пакета документов, при кредитовании без подтверждения дохода ставка по кредиту увеличится на 1 процентный пункт», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.