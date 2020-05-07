Рынки ценных бумаг могут обвалиться снова, предупредила Федеральная резервная система США (ФРС) в своем полугодовом отчете по финансовой стабильности. Угроза сохраняется, несмотря на рост котировок в последние недели, который отчасти объясняется усилиями регулятора по поддержке финансовых рынков, отметила ФРС.

«Стоимость активов остается уязвимой к существенному падению в том случае, если пандемия пойдет по непредсказуемому сценарию, экономический спад окажется еще более неблагоприятным или в финансовой системе возникнут новые проблемы», — указала ФРС. По ее мнению, коммерческая недвижимость больше всего подвержена снижению котировок: стоимость площадей перед кризисом была существенно завышена и теперь, после серьезного снижения экономической активности в сфере услуг и ретейла, упадет.

Риски потерь от кризиса, которые несут банки, могут негативно сказаться на финансовом положении кредитных организаций, считает регулятор. Долги бизнеса были на исторически высоком уровне относительно ВВП уже в начале 2020 года, еще до кризиса, причем самый быстрый рост закредитованности был у наиболее рискованных компаний. Снижение выручки и существенное сокращение экономической активности уменьшили способность бизнеса выполнять эти и другие обязательства. Одновременно ухудшилось положение домохозяйств: если до кризиса их долги были на сравнительно низком уровне, теперь финансовые проблемы семей могут обернуться материальными потерями кредиторов, посчитала ФРС.

«Существенное раннее вмешательство было эффективным для снижения напряжения в ликвидности, но мы будем внимательно следить за проблемами платежеспособности среди заемщиков, которые могут увеличиться, пока пандемия коронавируса продолжается», — цитирует Financial Times члена совета управляющих Федеральной резервной системы США Лейл Брейнард.