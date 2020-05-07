Банк «Санкт-Петербург» продлил до 31 мая 2020 года период, в течение которого клиенты — юридические лица будут обслуживаться на особых условиях, следует из релиза финучреждения.

«До конца мая банк отменяет фиксированную минимальную комиссию по эквайрингу и инкассации. Комиссия будет взиматься только с фактического объема операций. Бесплатным остается возврат ранее совершенных физическими лицами — клиентами любых банков платежей в пользу юридических лиц — клиентов банка «Санкт-Петербург» (за исключением переводов с назначением платежа «Возврат займа»)», — сказано в сообщении.

Так, например, если торгово-сервисное предприятие не может предоставить товар или услугу, оно сможет вернуть покупателю платеж без комиссии, заключили в банке.