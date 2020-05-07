Банк ДОМ.РФ запустил акцию по бесплатному открытию и трехмесячному обслуживанию счета для предпринимателей, чей бизнес пострадал от распространения коронавирусной инфекции, говорится в релизе финучреждения.

«Поддержка распространяется на компании в сфере строительства и отраслей, входящих в перечень наиболее пострадавших от пандемии. Воспользоваться мерой поддержки могут также предприниматели, арендующие или купившие коммерческие помещения от застройщиков — партнеров банка», — сказано в сообщении.

Условия акции действуют при открытии первого расчетного счета в банке.