Часть заемщиков, которым банки по их просьбе предоставили отсрочку, после ознакомления с новым графиком платежей решили отказаться от кредитных каникул из-за увеличения переплаты. Однако банки не спешат отключать услугу и возвращать клиентов к прежнему графику.



В «Народном рейтинге» Банки.ру участились жалобы на проблемы с отключением кредитных каникул. «Я обратился в банк узнать про услугу «Ипотечные каникулы»… Мне объяснили сотрудники ПАО «ВТБ», что штрафы и пени за данную услугу не начисляются. А к последнему платежу (по графику платежей) прибавится три месяца», — рассказывает пользователь Алексей K. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Однако, по словам клиента, после подключения услуги срок кредита увеличился на один год и один месяц, а сумма переплаты — на 459 752 рубля.

С проблемами при отключении кредитных каникул столкнулись еще как минимум двое клиентов ВТБ. Пользователь под ником Saifulin Rustam утверждает, что ипотечные каникулы ему тоже были подключены с нарушением сроков и ошибками в графике. «Срок ипотеки увеличился на десять месяцев (последняя оплата по старому графику была 15.09.49, а стала 15.09.2050), причем вплоть до 15.11.2025 идет только оплата процентов, а основной долг нет. Итоговая сумма платежа в погашении процентов за данный период увеличилась на 2 172 294 рубля 3 копейки», — подсчитал он. Клиент потребовал отключить кредитные каникулы на таких условиях. По его словам, банк признал ошибку в составленном графике и пообещал ее исправить, но отключить услугу отказался.

Проблемы с отключением кредитных каникул, судя по отзывам в «Народном рейтинге», испытывают и клиенты Сбербанка. Пользовательница под ником Koryazhkina обратилась в банк для оформления ипотечных каникул в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. «Спросили Ф. И. О. и дату рождения и приняли заявку, спустя час мне сообщили, что организация, в которой я работаю, начинает работать, я сразу же перезвонила в банк для отмены заявки, и тут начались серьезные трудности. Сбрасывают звонки, зафиксировали три обращения три разных оператора, и на следующий день пришло сообщение, что каникулы, которые я отменила, начались», — рассказывает она.

В пресс-службе ВТБ заявили, что в случае предоставления некорректной консультации проводят служебную проверку и готовы отключить каникулы по просьбе клиента. «Подобные ситуации единичны и никак не повлияют на кредитную историю клиента. Во всех остальных случаях мы просим клиентов придерживаться измененного графика платежа, поскольку соглашение о подключении кредитных каникул имеет такую же юридическую силу, как и сам кредитный договор», — подчеркивают в банке.

В зависимости от суммы кредита банки предоставляют каникулы либо по закону, либо по собственной программе. Так, по закону получить отсрочку на срок до шести месяцев можно, если сумма потребительского кредита не превышает 250 тыс. рублей, кредитной карты — 100 тыс. рублей, автокредита — 600 тыс. рублей. По ипотеке лимит составляет 4,5 млн рублей для жителей Москвы, 3 млн рублей — для Санкт-Петербурга, Московской области и регионов ДФО и 2 млн рублей — для остальных регионов. Если сумма кредита у заемщика выше, банк вправе предложить ему каникулы или реструктуризацию на своих условиях, которые зачастую оказываются менее выгодными для клиента. Ранее ЦБ указал на существование недобросовестных кредиторов , предлагающих свои программы реструктуризации заемщикам, которые вполне соответствуют критериям закона. Банк России указал на недопустимость подобных практик и призвал кредитные организации разъяснять своим клиентам все варианты получения отсрочки.

Возможность отключить кредитные каникулы напрямую зависит от того, по какой программе (государственной или банковской) была предоставлена отсрочка. В соответствии с ФЗ-106, каникулы предоставляются по требованию клиента, при этом подписывать дополнительные документы не нужно. Закон предусматривает право клиента прекратить кредитные каникулы, для этого нужно направить кредитору уведомление. Однако с даты получения банком такого уведомления каникулы будут прекращены, но не отменены, подчеркивают в Сбербанке. По закону кредитор должен пересчитать и прислать уточненный график не позднее пяти дней после уведомления заемщика о прекращении льготного периода.



Если клиент решил воспользоваться собственной программой реструктуризации банка, то отказаться от услуги и вернуться к первоначальному графику он может только до момента подписания документов, сообщили в пресс-службе Сбербанка. «Если же документы по реструктуризации будут подписаны клиентом и банком, то отменить действующую реструктуризацию невозможно. При этом у клиента есть право досрочного исполнения условий договора — полного или частичного досрочного погашения задолженности», — подчеркнули в Сбербанке.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

