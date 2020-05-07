Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подключило телефонный номер с негеографическим телефонным кодом «8-800» для связи со своими партнерами и заемщиками. Теперь из любой точки России можно бесплатно связаться по единому многоканальному номеру 8(800) 600-64-04 со специалистами бюро. Доступными остаются и остальные номера телефонов.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, база бюро постоянно пополняется — уже более 4100 организаций передают информацию в НБКИ.