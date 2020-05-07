Группа ВТБ запустила цифровую платформу для кредитования крупных корпоративных клиентов — Digital Credit. Как сообщили в банке, ее применение позволит повысить прозрачность процесса и в перспективе сократить сроки принятия решений по корпоративным кредитам. В течение года Digital Credit планирует запустить сервисы для различных видов кредитных продуктов, а также для сложноструктурированных сделок, в которых есть кредитная составляющая.

Система обеспечивает совместную работу подразделений банка в едином цифровом пространстве и позволяет пройти от этапа появления заявки до утверждения лимита и согласования условий с клиентом практически без использования бумажных носителей, поясняют в ВТБ. Внедрение Digital Credit позволило, в частности, уменьшить объем рутинных задач для сотрудников за счет исключения ручного переноса данных между системами.

«Digital Credit реализован с учетом передовых мировых практик разработки и построен полностью на микросервисной и cloud-native-архитектуре. Новая цифровая платформа позволит не только сократить время принятия решений по корпоративным кредитам, но и снизить издержки на 20%», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Появление такого продукта, как Digital Credit, — это большой шаг навстречу нашим клиентам. Оформление сделок и лимитов ускорится, поскольку сотрудникам теперь будет гораздо проще обрабатывать большие массивы финансовых и юридических данных и определять условия для клиента. Отсутствие бумажных носителей, оцифровка всех рутинных процессов и единое место хранения данных — то, что позволит нам быстрее откликаться на любые запросы», — комментирует руководитель кредитного департамента ВТБ, старший вице-президент Виталий Бузоверя.

Создание Digital Credit является итогом совместной работы ключевых подразделений банка и десяти команд разработки IT-департамента.



Уже сейчас пользователям доступно быстрое формирование электронных документов, проведение экспертиз и другие функции, отмечают в ВТБ. Документы можно редактировать и комментировать онлайн, работать над ними одновременно с командой, а также отслеживать статус их готовности.