ВТБ в I квартале сократил вознаграждения правлению на 21,1%, до 137,012 млн рублей, следует из ежеквартального отчета кредитной организации.

Уточняется, что в сумму вознаграждений входят заработная плата и премии. Согласно прошлогоднему отчету, вознаграждения правлению за первый квартал 2019 года составили 173,545 млн рублей.

В конце апреля пресс-служба банка сообщала, что правление ВТБ приняло решение отказаться от выплаты в апреле вознаграждения по итогам 2019 года из-за неопределенности в оценке последствий пандемии коронавируса, бонусы планировалось обсудить после рассмотрения вопроса о дивидендных выплатах за 2019 год не ранее сентября.