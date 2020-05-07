ВТБ запускает новую систему ипотечных дисконтов для застройщиков. Об этом сообщили в банке, пояснив, что конечным результатом будет снижение ипотечных ставок для заемщиков.

«Для своих партнеров банк увеличивает до 6 и 8 процентных пунктов размер возможной скидки к базовым ставкам по ипотеке . Для клиента, приобретающего квартиру в жилом комплексе такого застройщика, ставка по кредиту может снизиться до 0,5% годовых», — говорится в релизе.

В рамках предложения ВТБ заключает с застройщиком договор субсидирования ипотечной ставки. Партнер, в свою очередь, выбирает размер и срок действия дисконта, который будет доступен для покупателей квартир на его объектах. Матрица банка предусматривает возможность приобретения скидки на шесть, восемь или 12 месяцев. Также доступны индивидуальные условия.

Дисконт в 6 или 8 п. п. применяется к базовым ставкам по ипотечным программам ВТБ, в том числе к ставке 6,5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой — 2020».

«В условиях распространения COVID-19 строительная отрасль также оказалась в числе пострадавших. Понимая это, мы разработали новую матрицу дисконтов, благодаря которым застройщики смогут снизить для своих клиентов ставки по ипотечному кредиту и, таким образом, поддержать продажи на объектах. При этом семьи наших клиентов смогут решить квартирный вопрос и приобрести недвижимость на особо выгодных условиях — под 0,5% годовых», — отмечает заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.



По его словам, банк уже выдал в Казани такой кредит под 0,5% на первый год ипотеки вместе с компанией «Унистрой».

