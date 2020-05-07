ВТБ обновил мобильное приложение «ВТБ Мои инвестиции», следует из релиза финучреждения.

В нем переработан дизайн, изменена цветовая гамма, добавлены новые виджеты, анимация, шрифты, расширен функционал. В частности, оптимизировано отображение счетов и расширен список облигаций, по которым в котировальный стакан транслируется доходность. Теперь он доступен практически по всем долговым инструментам.

«В новой версии расширен функционал по аналитике инвестиционных портфелей. Проведена визуализация структуры портфеля в разрезе групп активов, отраслей, стран и валют. Также можно посмотреть полный состав портфеля в разбивке по соглашениям с указанием доли конкретного актива в портфеле. Дивидендные истории и планируемые выплаты по акциям теперь стали доступны для всех иностранных акций. Теперь купонные расписания предоставляются по всему списку еврооблигаций, включая те, что торгуются только на внебиржевом рынке. В котировках в разделах с соответствующими активами появились кнопки перехода в дивидендный и купонный календари по иностранным акциям и еврооблигациям соответственно», — сказано в сообщении.