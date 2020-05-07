В период самоизоляции 22% россиян стали тратить на профессиональную деятельность больше времени, чем раньше, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». У сотрудников большинства компаний появилось свободное время — 56% россиян заявили, что им теперь удается чаще бывать с семьей и больше времени посвящать личным делам.

Более половины (58%) опрошенных отметили, что читали меньше новостей до того, как начали работать из дома, 71% из них сейчас читают новости онлайн на устройствах, которые используют и для работы. Это увеличивает шансы заражения вредоносным ПО, если сотрудники не уделяют внимание тому, какие веб-ресурсы посещают.

Другая киберугроза — теневые IT (не одобренные компанией сервисы, которые применяются сотрудниками для работы). Так, 59% россиян используют личную почту для решения рабочих вопросов, и половина из них признают, что подобное использование возросло при удаленной работе, 55% респондентов в России общаются по работе в мессенджерах, не одобренных IT-отделами компаний, и 55% из них делают это чаще именно в новых обстоятельствах. На глобальном уровне меньшая доля сотрудников (38%) используют личные мессенджеры для рабочих целей.