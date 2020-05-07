На удаленную работу в связи с распространением коронавируса перешли 16% россиян. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения и ООО «Социал Бизнес Групп».

Согласно результатам опроса, проведенного 30 апреля, полностью в дистанционный режим переведены 9% работников, а 7% — частично. Для 29% опрошенных режим работы не изменился: 27% продолжают выполнять свои обязанности на предприятии или в офисе, а 2% работали в дистанционном режиме и до начала пандемии.

Не работают, по данным опроса, 54% взрослых россиян: в эту группу попали как респонденты, которые не работали до введенных ограничений (например, пенсионеры, учащиеся и т. д.), так и те, кто утратил возможность работать в связи с наложенными ограничениями. «Исследование не позволяет точно определить количество последних, однако приведем два важных в обсуждаемом контексте показателя: 7% от общего числа участников исследования обозначили свой статус в качестве работающих, при этом также указав на то, что в настоящее время они не работают, а 10% респондентов определили свой статус как «временно неработающие, безработные». Очевидно, что некоторые из них приобрели такой статус в течение последних полутора месяцев», — отмечается в материале ВЦИОМа.

Выше всего доля перешедших на удаленную работу — среди специалистов с высшим образованием, работающих в бюджетной сфере: 60% (в том числе 47% перешли на «удаленку» полностью, 13% — частично). Среди специалистов с высшим образованием, занятых в коммерческом секторе, показатель составляет 51%.

Суммарная доля работников, исполняющих в настоящее время свои обязанности дистанционно, значимо различается в крупных, средних и малых населенных пунктах. Например, в Москве и Санкт-Петербурге она равна 29%, в других городах-миллионниках — 21%, на селе — 10%.

Среди перешедших на удаленную работу респондентов 61% оценивают свой опыт перехода отрицательно, 36% — положительно. Преимущества работы из дома россияне связывают в первую очередь с отсутствием необходимости тратить время на дорогу и гибким графиком, недостатки — с тем, что специфика деятельности требует непосредственного контакта с людьми, а также со сложностями самоорганизации в домашних условиях.

Большинству россиян, перешедших на удаленную работу, не пришлось, согласно опросу, осваивать для этого какие-либо новые навыки (81%). Те же, кто столкнулся с такой необходимостью, в основном осваивали навыки работы с новым программным обеспечением, в частности мессенджерами и инструментами для проведения видеоконференций.



В числе прочего результаты исследования демонстрируют, что 30% россиян относятся к группе с высоким уровнем цифровых компетенций, 32% — выше среднего, 18% — ниже среднего, 20% — с низким уровнем. При этом большинство опрошенных удовлетворены своим уровнем цифровых компетенций (60%).