В системе онлайн-банкинга для частных клиентов на платформе Faktura.ru доступен новый функционал — выпуск цифровой карты. Об этом сообщили в группе компаний «Центр финансовых технологий», которая включает платформу для аутсорсинга в сфере онлайн-банкинга Faktura.ru.

Новая цифровая карта полнофункциональная, то есть сохраняет все возможности банковской карты , только без пластикового носителя, подчеркивается в релизе. В отличие от виртуальной карты, ее можно добавить в Apple Pay, Google Pay и другие кошельки, совершать платежи онлайн и офлайн, переводить с нее деньги и получать переводы.

Цифровая карта относится к картам мгновенной выдачи. Она выпускается в любой валюте и без первоначального пополнения баланса. «Если пластиковая карта потеряна или испорчена, клиент больше не останется без доступа к средствам, пока карта на перевыпуске. Деньги можно перевести с утраченной карты на цифровую, привязать к смартфону и продолжать использовать свои средства для безналичных расчетов», — поясняют в ГК «ЦФТ».

Выпуск цифровой карты в системе онлайн-банкинга F.Balance возможен на базе платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». При необходимости к цифровой карте можно выпустить карту на физическом носителе. Если цифровая карта кобрендовая, то за покупки с такой картой клиенты будут получать кешбэк или другие бонусы. Цифровую карту можно пополнить с карты любого банка, в том числе по Системе быстрых платежей.

«Партнеры Faktura.ru, которые стремятся строить бизнес на высоких скоростях, наверняка по достоинству оценят цифровые карты. Такая карта выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию», — комментирует директор Faktura.ru Майя Глотова.



Опция доступна для банков-партнеров с автоматизированной банковской системой «ЦФТ — Банк» вместе с процессингом «КартСтандарт», следует из релиза.