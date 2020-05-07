Центральный банк поддерживает концепцию упрощенного банкротства для граждан при условии, что процедура будет касаться наиболее уязвимой части населения, имеющей задолженность в пределах 500 тыс. рублей, и прохождении должниками исполнительного производства, пишет РБК , ссылаясь на пресс-службу ЦБ. Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья. В марте президент Владимир Путин поручил Госдуме вместе с правительством обеспечить принятие законопроекта, упростить процедуру и сделать ее доступной для малообеспеченных граждан.

В ЦБ сообщили, участники обсуждения законопроекта сошлись во мнении, что условиями, позволяющими гражданину обратиться к механизму внесудебного банкротства, может быть предел по долговой нагрузке и подтвержденное актом признание невозможности обратить взыскание на имущество должника. Механизм внесудебного банкротства должен быть удобен и кредиторам, для этого нужно исключить использование этого механизма недобросовестными лицами, добавили в ЦБ. Для кредиторов следует предусмотреть возможность беспрепятственно и с низкими издержками проверить соответствие своего должника установленным законом критериям. Также в ЦБ считают, что можно создать институт медиации на финансовом рынке для реструктуризации долгов без доведения граждан до банкротства.

По мнению экспертов, инициатива регулятора направлена на увеличение уровня контроля со стороны кредитных организаций над рисками, связанными со злоупотреблениями упрощенной процедурой банкротства. У кредиторов должна быть возможность проверить, действительно ли должник соответствует критериям внесудебного банкротства, в первую очередь это касается подтверждения имущественного статуса должника. Также стоит сохранить право любого кредитора инициировать обычную процедуру банкротства, если такой кредитор готов ее финансировать, отмечают эксперты. По их словам, нужно дать кредиторам реальную возможность подтверждать имущественное положение должника и обоснованность его заявления, а также переходить от внесудебного к судебному банкротству.

Все интересы банков в последних поправках учтены, и для банков каких-то негативных последствий быть не может, считают юристы. По их мнению, сильнее всего пострадают от этого законопроекта арбитражные управляющие и нотариусы, на которых взваливают социальную нагрузку, за которую они почти ничего получать не будут. Последняя версия законопроекта также предполагает, что арбитражный управляющий не сможет отказаться сопровождать банкротство. Поправками в законопроект предусмотрено, что основные издержки несет Фонд поддержки внесудебного банкротства, формируемый на средства саморегулируемых организаций, объединяющих арбитражных управляющих, отмечают эксперты. Если такое внесудебное банкротство завершается с минимальными временными и иными расходами, это благо для управляющего, но при этом для кредиторов — существенные риски.