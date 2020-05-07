Действующий полис ОСАГО не будет аннулирован из-за отсутствия технического осмотра по причине ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в интервью телеканалу «Россия-1».

«Ни в коем случае, это законом предусмотрено», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Юргенс также отметил, что информация о прохождении техосмотра зафиксирована в электронном формате, поэтому автовладельцам при получении полиса ОСАГО не нужно будет обосновывать причины отсутствия диагностической карты в период пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что союз продолжит лоббировать полную отвязку полиса ОСАГО от диагностических карт. «Когда закончится эта история, мы надеемся вообще отвязать полис ОСАГО от дистанционной карты, то есть от техосмотра», — добавил он.

Согласно одобренным ко II чтению поправкам, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно договор ОСАГО владельцев транспортных средств может быть заключен без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, либо свидетельства о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин. При этом страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении техосмотра.