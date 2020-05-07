Более половины из 1,9 тыс. предпринимателей в 85 регионах России назвали отсутствие возможности выплачивать зарплаты сотрудникам основной трудностью в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на пресс-брифинге уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает ТАСС.

«Большая часть (51%) опрошенных сообщают, что основная трудность, с которой столкнулся их бизнес, — невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с фонда оплаты труда», — привел он результаты опроса, проведенного 12 мая совместно с подразделением Федеральной службы охраны.

В числе других трудностей респонденты назвали отсутствие возможности платить налог на имущество или вносить платежи по договору аренды (41,5%), а также коммунальные платежи (38,7%). С неплатежами со стороны контрагентов столкнулись 39,9% предпринимателей, со срывом бесперебойного снабжения производства товарами — 35,9%. О сложностях с выполнением обязательств перед банками и лизинговыми компаниями сообщили 27% опрошенных. Еще 8,7% респондентов пожаловались на неплатежи со стороны муниципальных и государственных заказчиков.

Титов в ходе брифинга также высказал мнение, что критерий по осуществлению деятельности более одного года должен быть исключен из условий предоставления российским предпринимателям «зарплатных» кредитов под 0%.

«По информации от уполномоченных в регионах РФ и бизнеса, сейчас снижается востребованность данного вида кредитования у субъектов предпринимательской деятельности. Одной из причин является то, что продукт доступен для тех, кто осуществляет деятельность более одного года. Предлагается данные ограничения исключить», — сказал он.

Кредит выдается только для пострадавших по основному ОКВЭД, в связи с чем Титов предлагает расширить поддержку на все субъекты предпринимательства. Продукт доступен для тех, у кого отсутствует налоговая задолженность (бизнес-омбудсмен просит допустить наличие минимальной налоговой задолженности).

«Кредит выдается на шесть месяцев под 0%, затем ставка будет увеличена до 4%. Предлагается увеличить срок беспроцентного кредита, поскольку на сегодняшний день по ряду отраслей сезонный бизнес не будет иметь доходы четыре — шесть месяцев, кроме того, предприниматели сомневаются, что смогут в скором времени оплатить проценты», — добавил Титов.



Для поддержания занятости правительством РФ, в частности, была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.