Спрос на новостройки на территории России к концу апреля упал на 30%. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в пятницу заместитель руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Никита Белоусов на онлайн-конференции «Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис — новый вызов».

«К концу апреля спрос в целом по стране снизился на 30%. Если в феврале — марте в среднем в неделю продавалось 300—350 тысяч квадратных метров жилья, то на последней неделе апреля было продано всего 220 тысяч — таким образом, произошло падение спроса на 30%», — сказал он.

Белоусов добавил, что падение спроса в стране неравномерное. Например, в Москве, по его словам, спрос упал в два раза. При этом есть регионы (например, Новосибирск), где продажи упали не так сильно и покупатели были активны даже в начале мая. По словам эксперта, вполне может быть, что это связано с менее жесткими карантинными мерами, чем в Московском регионе.

При пессимистичном сценарии, без дополнительных мер поддержки строительства, продажи новостроек в России по итогам 2020 года упадут не менее чем на 30%, считает член совета директоров девелоперской компании «Самолет» Антон Елистратов. «Если будут дополнительные меры поддержки, падение будет меньше», — уточнил он.



В ситуации развития коронавируса в большей степени рискуют мелкие девелоперы, полагает вице-президент ГК «Инград» Артем Бортневский. «Падение, конечно, есть, оно продолжится и летом. Наверное, лидеры рынка выйдут на параметры 10—15%. У мелких девелоперов падение составит от 30% до 70%», — прогнозирует эксперт.