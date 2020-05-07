Платежная система Visa подала патентную заявку на создание цифровой валюты на базе блокчейна, которая будет контролироваться «центральным компьютером». Как сообщает в пятницу РБК , документ был направлен в Ведомство по патентам и товарным знакам США в ноябре, но опубликован 14 мая.

В заявке отмечается, что цифровые деньги имеют преимущества над фиатными платежными системами. К этим преимуществам относятся скорость проведения трансакций, а также доверие пользователей, которое обеспечивается благодаря применению блокчейн-технологии.

«Криптовалютные системы имеют преимущества перед системами фиатных валют. Например, криптовалютные денежные переводы могут работать быстрее, чем обычные денежные переводы фиатных валют. Так как некоторые криптовалюты используют блокчейн, такие криптовалюты часто пользуются доверием, поскольку блокчейн представляет собой записи трансакций, которые невозможно изменить», — говорится в документе.

При этом в Visa не согласны с необходимостью полного перевода финансовой системы на цифровые деньги. Использование подобных платежных механизмов требует обязательного наличия электронных устройств. Они имеются не у всех сегментов населения, поэтому полное преобразование фиатных валют в криптовалюты «нецелесообразно», указано в заявке.



В январе Visa подписала соглашение о приобретении стартапа в сфере финансовых технологий Plaid за 5,3 млрд долларов. Исполнительный директор и председатель компании Эл Келли заявил, что эта сделка позволит платежной системе выйти на новый рынок и занять на нем центральную позицию.

