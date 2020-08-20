Лизинг является тем финансовым инструментом, который может быть катализатором развития различных секторов экономики. Такое мнение заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева приводится на сайте Совфеда.

Он, в частности, поддержал поручение президента России разработать новую программу лизинга российских самолетов .

«Грамотная лизинговая программа при государственной поддержке компаний, работающих с авиастроительной отраслью, позволит произвести почти 60 новых гражданских самолетов за два года. Лизинг — тот самый финансовый инструмент, который может быть катализатором развития различных секторов экономики. Они, в свою очередь, обеспечат развитие смежных отраслей, модернизацию производства и рабочие места для граждан, что особенно актуально в период восстановления экономической активности. Лизинг служит надежным подспорьем для развития автопрома; теперь и авиапром действительно нуждается в помощи как отрасль, пострадавшая в условиях пандемии», — сказал сенатор.

Важно, чтобы программа поддержки была простой и доступной для получателей, привлекательной и для производителей воздушных судов, и для перевозчиков, подчеркнул Журавлев.

По его словам, еще одним действенным механизмом стала бы программа утилизации старой отечественной техники при покупке новой, когда стоимость сданных судов засчитывалась бы как аванс по лизингу. «Такая мера послужит стимулом для замены авиапарка и повышения спроса в авиастроительной промышленности», — считает представитель верхней палаты российского парламента.



Журавлев указал, что Совет Федерации ранее направлял в правительство свои предложения по развитию лизинговой сферы и осуществлению опережающих закупок для поддержания спроса на отечественную продукцию. «Мы рады быть услышанными. Поручение президента по созданию специальной компании с флотом исключительно из отечественных воздушных судов для обслуживания труднодоступных районов — конкретный пример, как может работать этот механизм. Государственная поддержка должна быть направлена именно на тех, кто производит, приобретает и помогает финансировать качественные отечественные товары», — сказал парламентарий.