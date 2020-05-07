Из-за кризиса, вызванного пандемией, российские телеком-компании теряют более трети средств, пишут «Известия» . По данным мониторинга ЦБ, финансовый поток в сфере телекоммуникаций 20—24 апреля 2020 года снизился на 30%, 13—17 апреля — на 28,2%, 6—10 апреля — на 37,9% и 30 марта — 3 апреля — на 45%, по сравнению с докарантинным периодом. Средний дневной входящий поток платежей в апреле колебался в диапазоне от 6 млрд до 8 млрд рублей в каждую из четырех недель месяца. ЦБ не учитывал расчеты через корреспондентские счета ЛОРО и НОСТРО, внутрибанковские платежи и переводы через иные платежные системы.

Участники рынка подтверждают снижение входящих платежей со стороны физических и юридических лиц. Так, больше всего уменьшились платежи со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ). Снижение платежеспособности населения вследствие пандемии и уменьшение объемов подключений из-за длительного периода изоляции оказывают влияние на поступления от абонентов и на рынке платного ТВ. Также клиенты стали задерживать оплату услуг, отмечают представители телеком-компаний.

Снижение денежных поступлений в адрес телекоммуникационных компаний сопровождалось ростом активности пользователей. Увеличение потребления повлекло за собой необходимость инвестиционных затрат. Так, у «ЭР-Телекома» на 40% выросло интернет-потребление, при этом выручка упала на 5—10%. Трафик растет, а выручка падает, так сегодня устроена телеком-отрасль, сказал президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев. По словам пресс-секретаря Tele2 Дарьи Колесниковой, из-за закрытия мест массового скопления людей и перевода предприятий на удаленную работу в некоторых районах трафик достиг нулевых значений. В отдельных местах, где люди находятся дома на самоизоляции, сеть требует усиления мощностей выше запланированных объемов. Рост трафика не отменяет факта закрытия части салонов, сокращения числа посетителей в рознице, выпадения доходов от международного роуминга, напомнила Колесникова.

По словам экспертов, подорожание услуг сотовой связи для пользователей неизбежно в случае, если у компаний растут издержки по развитию инфраструктуры для новых технологий. По их прогнозам, в России следует ожидать роста цен в диапазоне 10—15% до конца года, так как более резкий скачок может дать негативный эффект в условиях уменьшения платежеспособного спроса.