Россия 15 мая подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, потребовав отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтяной компании «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить 57 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

«Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованы», — подчеркивают в ведомстве и приводят несколько доводов в пользу позиции РФ.

По мнению Минюста России, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. «Контроль над активами компании был получен экс-акционерами «ЮКОСа» с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Более того, офшорные компании-пустышки, контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции «ЮКОСа» и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику. При управлении «ЮКОСом» бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия. Поэтому истцы, имея «грязные руки», не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле договора к Энергетической хартии, на который они ссылаются. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против РФ. «Истцами на самом деле фактически являлись российские олигархи — бенефициары НК «ЮКОС». В суд были представлены неопровержимые доказательства связи российских граждан с истцами. Поэтому истцы не могут быть признаны иностранными инвесторами», — говорят в Минюсте.

Кроме того, по мнению ведомства, судом было проигнорировано отсутствие недвусмысленного согласия Российской Федерации на арбитражное разбирательство по иску экс-акционеров «ЮКОСа». Суд допустил неправильную трактовку механизма временного применения договора к Энергетической хартии.

Также в Минюсте РФ указывают, что решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека. «Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес Российской Федерации в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении «ЮКОСа». ЕСПЧ подтвердил, что российские налоговые органы действовали законным образом при доначислении налогов в отношении этой компании. Апелляционный суд Гааги не учел доказанного в ходе названных разбирательств массового ухода «ЮКОСа» от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования «ЮКОСом» фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением, подтвержденные указанными решениями ЕСПЧ», — говорится в сообщении.



Там подчеркивается, что «Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях».

Ранее сообщалось, что международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, в 2014 году, после десяти лет рассмотрения дела, обязал Россию выплатить около 50 млрд долларов связанным с бывшими акционерами «ЮКОСа» компаниям — Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении «ЮКОСа» нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона отмечала, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате 50 млрд долларов. Апелляционный суд Гааги 18 февраля этого года отменил вынесенное ранее решение окружного суда и заявил о наличии у РФ обязательств по выплате бывшим акционерам «ЮКОСа» более чем 50 млрд долларов.