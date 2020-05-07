Новый банк развития (НБР) БРИКС может предоставить России кредит по программе оказания экстренной помощи странам — членам организации в борьбе с распространением нового коронавируса и его экономическими последствиями. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС вице-президент банка Владимир Казбеков.

«Китай и Индия уже получили средства от НБР на борьбу с COVID-19 суммарным объемом в 2 миллиарда долларов. Аналогичные кредиты могут быть предоставлены и другим странам — членам НБР, включая Россию», — сказал вице-президент банка.

Казбеков напомнил, что совет управляющих НБР на пятом ежегодном заседании 20 апреля поддержал усилия банка, направленные на борьбу с новым коронавирусом и его экономическими последствиями в странах — членах организации. Первый кредит размером 7 млрд юаней (почти 1 млрд долларов) банк предоставил Китаю. Для его финансирования на китайском межбанковском рынке был размещен облигационный заем на 5 млрд юаней (около 704 млн долларов). Индия также получила суверенный кредит размером 1 млрд долларов.

Как заявил ранее президент банка Кундапур Ваман Каматх, переговоры о предоставлении займов в размере 1 млрд долларов каждой из стран ведутся также с Бразилией и Южной Африкой.