Профицит федерального бюджета РФ в январе — апреле 2020 года предварительно составил 122,88 млрд рублей, или 0,4% ВВП, говорится в материалах Минфина.



Доходы бюджета в январе — апреле составили 7 трлн рублей, или 34% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», из них нефтегазовые — более 2,222 трлн рублей, ненефтегазовые — 4,779 трлн рублей.

Расходы бюджета составили 6,879 трлн рублей, или 35% к общему объему расходов федерального бюджета и 31,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба — 3,951 трлн рублей, или 30% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 1,5 трлн рублей, или 27,4% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 1,551 трлн рублей (79,5% к годовому прогнозу).