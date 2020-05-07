Прирост сбережений россиян снизился в 2019 году почти на 14% — с примерно 2,5 трлн рублей до 2,1 трлн рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на отчет Банка России. Так, денежные доходы россиян выросли на 6,2% и составили почти 62 трлн рублей против 58,5 трлн годом ранее. Как следует из документа, эти средства граждане получили в виде оплаты труда, социальных выплат, доходов от собственности и вложений во вклады, ценные бумаги и т. п. Денежные доходы в 2019-м составили около 60 трлн рублей против 56 трлн годом ранее.

Самые большие траты пришлись на потребительские цели, доля которых в доходах увеличилась с 80,7% до 81,3%. Также рост наблюдался и в категории обязательных платежей — их доля в доходах увеличилась по сравнению с 2018-м с 12,4% до 12,9%. Россияне в 2019-м сберегли почти на 400 млрд рублей меньше, чем годом ранее (падение — 13,7%). Также изменилась и структура сбережений: объем наличных средств оказался ниже на 83,5% (почти 1,5 трлн рублей), составив всего 243 млрд рублей.

Что касается резкого снижения доли наличных в сбережениях в прошлом году, то эксперты объясняют этот факт попыткой максимально сохранить средства на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Модель поведения граждан в прошлом году определялась ожиданием дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которую регулятор последовательно опускал с середины 2019 года. Традиционно после этого начинают понижать обещанную доходность и кредитные организации.

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, в I квартале 2020-го реальные располагаемые доходы остались примерно на уровне соответствующего периода прошлого года. В ожидании самоизоляции граждане на 2,6% повысили расходы на потребительские товары. Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в ЦБ. Потребители в первую очередь закрывали валютные депозиты из-за падения их привлекательности на фоне снижения ставок и сокращения линейки таких вкладов, отметили в пресс-службе регулятора.

По мнению экспертов, тенденция определяется отсутствием устойчивого роста благосостояния граждан: по итогам 2019 года реальные располагаемые доходы населения выросли всего на 0,8%. Также многим приходилось занимать у банков на поддержание привычного уровня жизни — основным драйвером роста нагрузки обязательных платежей выступал активный спрос населения на кредитные ресурсы. По оценке экспертов, в будущем тенденция продолжится: население станет еще более активно использовать накопления для поддержания уровня жизни. Инфляционные ожидания и опасения дальнейшего снижения реальных доходов в 2020 году будут способствовать уменьшению объема сбережений у граждан, а доля наличности вырастет из-за страха потерять сбережения, как бывало в прошлые кризисы, считают эксперты.

