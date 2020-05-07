Пользователи популярных сервисов размещения объявлений Avito и «Юла» могут стать жертвами новой схемы обмана. Об этом предупредила специализирующаяся на кибербезопасности компания Bi.Zone, передает РБК со ссылкой на ее релиз.

Мошенническая схема реализуется через фишинговые сайты. Для завлечения на них на Avito или «Юле» размещаются объявления о продаже товаров с привлекательной низкой ценой. Когда покупатель откликается, «продавец» сообщает, что находится в другом городе, и предлагает оформить доставку. После этого пользователя направляют на фишинговый ресурс, копирующий внешний вид легального, где и происходит оплата. Если пользователь не заметил подмены и оплатил товар, мошенники удаляют аккаунт и не выходят больше на связь с покупателем.

«В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тысяч рублей, а общие потери жертв достигают 1 миллиона ежедневно. Существуют также каналы, которые занимаются «рекрутингом» мошенников для реализации данной схемы, — один из таких каналов насчитывает 13,5 тысячи участников», — рассказали в Bi.Zone.

Массовость атак достигается также за счет автоматизации с помощью Telegram-бота, у которого множество функций.



«Чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, не следует переходить по ссылкам, полученным от продавца, даже если он утверждает, что это необходимо для совершения покупки, и (необходимо) каждый раз проверять страницы на наличие признаков фишинга», — отметил директор блока экспертных сервисов компании Bi.Zone Евгений Волошин.