ЦБ установил официальные курсы валют с 16 мая.

Курс доллара понизился на 72,42 копейки, составив 73,2056 рубля (73,9298 рубля на 15 мая). Курс евро снизился на 77,54 копейки, до 79,1279 рубля (79,9033 рубля на 15 мая).

На валютных торгах Московской биржи на 12:46 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 9 копеек и составил около 73,39 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 79,35 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,01—73,6 рубля за доллар и 78,98—79,42 рубля за евро.