Разнесенная по счетам доходность участников добровольных пенсионных программ негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2019 года составила около 5,5% годовых, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствует оценка издания на основе данных 25 крупнейших фондов, на которые приходится 98,8% обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). При этом, согласно данным отчета ЦБ за 2019 год, средняя доходность по резервам фондов составила 8,1% годовых — за счет трат на вознаграждения доходность добровольных программ НПФ уменьшилась более чем на 2,5 процентного пункта.

НПФ, работающие по обязательному пенсионному страхованию, продолжительное время проводили политику по очистке своих балансов, подталкиваемые ЦБ за счет ужесточения требований к инвестиционной декларации для пенсионных накоплений, а также более раннему вступлению в силу требований по стресс-тестированию портфелей. Как указывает ЦБ, на начало 2020 года доля активов без рейтинга в совокупном портфеле пенсионных накоплений НПФ составила всего 1,6%. В пенсионных резервах доля таких активов осталась высокой — 19,9%, сократившись за год всего на 2,6 п. п.

Вступление в силу более жесткой инвестдекларации по НПО по сравнению с очень либеральной, действующей на данный момент, было запланировано на этот год, но в связи с изменившейся экономической ситуацией оно было отложено. Также с прошлого года НПФ начали проводить стресс-тестирование своих портфелей по пенсионным резервам. Это все заставило ряд частных фондов, в том числе крупнейшие, работающие с пенсионными резервами, провести ребалансировку портфелей по НПО.