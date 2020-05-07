Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Московского Областного Банка о взыскании около 803 млн рублей с АО «Главное управление обустройства войск», крупного подрядчика Министерства обороны России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 13 мая, основания исковых требований в материалах суда не сообщаются, к рассмотрению иск пока не принят.

Мособлбанк входит в финансовую группу, головной структурой которой является СМП Банк. В нее входят также Финансбизнесбанк, лизинговая компания и страховщик «СМП Страхование». Контрольный пакет акций СМП Банка принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам.

ГУОВ специализируется на строительстве жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Минобороны России. Строительные управления ГУОВ находятся во всех военных округах страны.