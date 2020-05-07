Чистая прибыль Московской биржи выросла в I квартале на 90,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 5,9 млрд рублей, а скорректированный показатель чистой прибыли составил 6,6 млрд (плюс 30,9%). Такие данные квартальной отчетности по МСФО представила в пятницу организация.

Комиссионный доход вырос на 29,3%, превысив 7,9 млрд рублей.

«Рекордный комиссионный доход в первом квартале был обусловлен прежде всего ростом доходов на рынке акций , срочном и валютном рынках на фоне высокой волатильности, а также вкладом расчетно-депозитарных услуг», — объясняет финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

По его словам, «рынок облигаций несколько отступил от своих недавних высоких показателей, так как рыночные условия не располагают к первичным размещениям. Показатели денежного рынка продемонстрировали незначительное снижение в силу нескольких факторов: на объемы денежного рынка влияют структура торгуемых инструментов, сроки операций РЕПО, совокупный размер открытых позиций участников, но не волатильность».

«Устойчивую к изменениям конъюнктуры рынка бизнес-модель биржи отличает баланс между сегментами, рост которых зависит от волатильности и от объемов открытых позиций, что позволяет нам добиваться одинаково хороших результатов в разных условиях. В целом биржа показала лучший темп роста квартального показателя комиссионного дохода за четыре года начиная с первого квартала 2016 года и один из трех лучших темпов роста за всю историю компании на публичном рынке начиная с IPO», — комментирует Лапин.

«Чистый процентный доход за первый квартал вырос на 2,1% по сравнению с первым кварталом 2019 года за счет увеличения объемов клиентских остатков в российских рублях и долларах США и реализованных доходов от переоценки инвестиционного портфеля. Итоговый показатель операционных доходов вырос на 16,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года, достигнув без малого 12 миллиардов рублей. Регулярные операционные расходы снизились на 1,6%, что, естественно, ниже годового прогнозного диапазона роста в 6,5—9,5% на 2020 год. Этому способствовали незначительное увеличение расходов на персонал и экономия на административно-хозяйственных расходах. В связи с новыми данными мы обновляем наш прогноз по росту операционных расходов до 6—8,5%. Расходы на защиту от пандемии были несущественными благодаря нашему раннему и успешному переходу на удаленную работу. В результате чистая прибыль выросла на 90,7% по сравнению с первым кварталом 2019 года и составила 5,9 миллиарда рублей. Скорректированный показатель чистой прибыли, который дает более сопоставимый результат, вырос на 30,9%», — рассказал финдиректор биржи.

«Начало года оказалось сложным для биржи: нам было необходимо обеспечить бесперебойную работу рынков в условиях очень высокой волатильности и резкого роста объемов торгов и, следовательно, нагрузок на наши системы, притом что 90% специалистов компании были переведены на удаленную работу с целью заботы об их здоровье и ввиду требований режима самоизоляции. В финансовом плане первый квартал оказался очень успешным благодаря росту клиентской активности на большинстве рынков. Нами были сэкономлены средства по статье текущих расходов: в онлайн-формат переведены многие маркетинговые мероприятия и практически отсутствовали расходы на командировки. Это позволило увеличить благотворительный бюджет компании и направить дополнительно 100 миллионов рублей благотворительным организациям, реализующим программы помощи в условиях пандемии коронавируса», — сообщил в свою очередь председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.



В числе прочего в релизе указано, что на 15 мая 2020 года общее количество физических лиц с брокерскими счетами составляет 5 млн человек, число открытых индивидуальных инвестиционных счетов — свыше 2 млн.

