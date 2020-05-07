Московская биржа не исключает очередного снижения стоимости фьючерсных контрактов на нефть и ее ухода в отрицательную зону. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам в ходе онлайновой пресс-конференции управляющий директор по денежному рынку Мосбиржи Игорь Марич.

«Если цена уже один раз была отрицательной , вероятность повторения есть. Сейчас были предупреждения в США, по-моему, от регулятора, что волатильность велика, и надо быть готовыми к этому. С другой стороны, сейчас динамика этого не предполагает, но и до 20 апреля тоже не особенно предполагала», — сказал он.

Марич напомнил, что после того как 20 апреля апрельские контракты на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) продемонстрировали снижение цены вплоть до минус 40,32 доллара за баррель, Мосбиржа проработала алгоритм действий на случай повторения ситуации.

В частности, ранее Мосбиржа перенесла с 19 мая на 30 апреля экспирацию (завершение обращения срочных контрактов на бирже) фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil, базовым активом которого выступает июньский поставочный фьючерс WTI. Опцион на него перенесен с 14 мая на 29 апреля.

«Механизм не без недостатков, но негативные последствия при таком заблаговременном подходе минимизированы. Напомню, что отрицательная цена сложилась в результате ряда факторов на NYMEX. Одновременно произошло исполнение фьючерсов — не только наших, но и остальных аналогичных, торговавшихся на десятках бирж на большие объемы. Кроме того, произошло исполнение и других инструментов. Это привело к дисбалансу спроса и предложения», — отметил Марич.



Комитет торговой площадки по срочному рынку также рекомендовал участникам не проводить торги в день экспирации фьючерса в период с 10:00 до 14:00 при расчетной цене минус 0,5 доллара. Кроме того, Мосбиржа планирует раздвинуть ценовые границы коридора торговли «зеркальными» контрактами «практически до нуля». Торговая площадка также намерена доработать механизм проведения торгов деривативами при отрицательных ценах на базовый актив, однако, как сообщалось ранее, его внедрение произойдет не раньше чем через пару месяцев.