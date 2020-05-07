Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 14 копеек. На 10:10 мск курс доллара уже понизился на 22 копейки и составил 73,26 рубля, а евро подешевел до 79,11 рубля (минус 25 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу утром по паре доллар/рубль ожидается снижение в район 72,85 рубля. Рубль сейчас начнет получать поддержку от налогового периода в России.

«На позитивном внешнем фоне рубль может попробовать укрепиться. Но не сильно. Внизу у пары доллар-рубль очень сильная поддержка в районе 72,7, поводов для пробития которой нет абсолютно никаких. Поэтому при приближении пары к отметке 73 шорты лучше прикрывать и выбирать момент для покупки доллара против рубля», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.