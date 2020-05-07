Правительство РФ подготовило поправки, направленные на поддержку самозанятых граждан в условиях пандемии коронавируса. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании по социально-экономическим вопросам.

«Готовятся изменения в законодательстве, которые позволят в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог на доходы, уплаченный за прошлый год, а также выделить им так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ», — сказал Мишустин.

Он добавил, что индивидуальным предпринимателям (ИП), которые работают самостоятельно, также будет предоставлен налоговый вычет в размере одного МРОТ. Мишустин уточнил, что одобрены изменения в законодательстве, которые касаются налоговых платежей ИП, малого и среднего бизнеса (МСБ) в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО. С них будут полностью списаны за II квартал страховые взносы и все налоги, кроме НДС. По его словам, на неотложные меры поддержки МСБ со стороны государственных микрофинансовых организаций (МФО) в 2020 году будет выделено 12 млрд рублей.

Мишустин также заметил, что в числе первоочередных мер, уже рассмотренных на заседании правительства, была реализация кредитной программы поддержки занятости для всех компаний, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, а также для социально ориентированных НКО. «Здесь наша задача — помочь работодателям сохранить не менее 90% коллективов, и в этом случае они смогут не возвращать основной долг и проценты по выданному кредиту, — добавил премьер. — Согласно поручению президента, новая кредитная программа будет запущена с 1 июня, для ее осуществления выделим из Резервного фонда правительства порядка 6 миллиардов рублей».