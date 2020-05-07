Расходы на продукты около 70% россиян отнимают более половины их бюджета, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и IТ-компании «Эвотор», которые выяснили уровень затрат жителей России на питание в период ограничений из-за пандемии.

«71% россиян тратят на еду более 50% своего дохода. 30% опрошенных отметили, что тратят на еду не менее 50% своего дохода. До 20% заработка расходуют 17% респондентов, не менее 80% — 13% участников опроса. 28% тратят на еду практически весь доход, а у 12% респондентов нет необходимости рассчитывать затраты на питание», — говорится в исследовании.



В среднем жители России тратят на еду около 32 тыс. рублей. Интересно, что в Санкт-Петербурге средние затраты на питание чуть больше, чем в Москве: 32 058 рублей против 31 257 рублей. Мужчины в среднем по стране тратят на еду больше, чем женщины: 33 332 рубля против 31 717 рублей.

По данным IТ-компании «Эвотор», в апреле 2020 года средний чек покупки продуктов вырос по сравнению с апрелем 2019 года, при этом россияне стали реже ходить за продуктами в несетевые супер- и мини-маркеты у дома. Так, средний чек несетевых магазинов вырос на 22% до 331 рубля, а количество покупок (чеков) снизилось на 42%.