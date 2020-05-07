Россия опережает другие страны по доле женщин, занимающих управленческие должности, и отстает от Японии и Северной Америки по равенству оплаты труда, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG), имеющемся в распоряжении ТАСС .

Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, составляет в России 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство мужчин и женщин), при этом среднегодовой темп прироста числа женщин в высшем менеджменте снижается на 1,3%. В Северной и Латинской Америке этот индекс равен 0,6, в Восточной Европе и Центральной Азии — 0,59, в Западной Европе — 0,45.

Кроме того, индекс предпринимательской деятельности (по числу женщин, работающих не по найму) в России составляет 0,66, при этом среднегодовой темп прироста снижается на 2,2%. В Африке этот индекс также равняется 0,66, в Латинской Америке — 0,64, в Северной Америке, в Восточной Европе и Центральной Азии — 0,61, в Японии — 0,6, в Австралии — 0,57, в Азии — 0,56, в Западной Европе — 0,5.

При этом показатели равенства оплаты труда в России (0,68) сопоставимы с Азией и Австралией (0,69). Тут Россия опережает Западную (0,65) и Восточную Европу (0,63), но отстает от Японии (0,7) и Северной Америки (0,74). Однако по темпам улучшения ситуации РФ уступает лишь США, отмечают аналитики.

«На конец 2019 года женщинам принадлежало 70 трлн долларов, или 32% от общемирового объема [богатств]», — говорится в исследовании.

РБК со ссылкой на это же исследование BCG указывает, что за последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния. Так, по данным экспертов, в 2016—2019 годы среднегодовой мировой рост капитала в руках женщин составлял 6,1%. По прогнозам аналитиков, в период с 2020 по 2023 год темпы роста повысятся до 7,2%. Темпы роста принадлежащего мужчинам капитала в те же периоды авторы исследования оценили в 4,1% и 5,2% соответственно. Отмечается, что анализ был подготовлен до вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

По оценкам BCG, на страны Северной Америки приходится самая крупная доля «женского» благосостояния — 35,4 трлн долларов, на страны Западной Европы — 14,3 трлн, а у догоняющей их Азии (без Японии) — 13 трлн.

По объему принадлежащих женщинам богатств Россия занимает десятое место среди стран Европы с показателем 320 млрд долларов. При этом по темпам роста (8,9%) Россия в 2016-2019 годах обгоняла другие страны. В РБК уточняют, что лидером в этом списке оказалась Великобритания (2,846 трлн долларов), на втором месте — Германия (2,394 трлн). Также в топ-10 вошли Франция, Италия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Бельгия и Швеция.

Россиянки предпочитают держать денежные средства на счетах до востребования и других, а также на депозитах — их доля в общем объеме достигла 44% в 2019 году. Среднемировое значение для этой доли составляет 25%. И напротив, если страхование жизни и пенсии в мире охватывает 30% средств, то в России — лишь 6%, в свою очередь указывает, ссылаясь на это же исследование, РИА Новости .



«Несмотря на растущую мощь их финансов, женщины по-прежнему в значительной степени недооцениваются сообществом по управлению активами», — отмечают аналитики BCG.

Они добавляют, что, «несмотря на растущую роль женщин в общей картине мирового богатства, многие банки продолжают придерживаться исторических социальных норм, которые рассматривают мужчин в качестве основных лиц, принимающих финансовые решения».



И хотя банки и фирмы по управлению активами уже предлагают продукты, предназначенные для женщин, «гендерные различия часто являются либо поверхностными, либо отражающими устаревшие предположения о роли женщин в управлении богатством и их заинтересованности в управлении своими финансовыми делами», резюмируют авторы исследования.

С учетом влияния COVID-19, согласно базовому и наиболее вероятному сценарию, к 2023 году состояние женщин может достичь 93 трлн долларов, в случае менее вероятного сценария — 85 трлн, маловероятного — 81 триллионов, прогнозируют в BCG. По итогам 2020 года, согласно базовому сценарию, возможно снижение показателя до 67,5 трлн долларов, указывает РИА Новости.

