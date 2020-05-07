Российский бизнес для выживания в условиях карантинных ограничений и самоизоляции населения стремится сократить операционные затраты, добивается снижения или отсрочки арендной платы, а также переводит сотрудников на неполную рабочую неделю, пишет РБК . Отправку в неоплачиваемые отпуска и увольнения предприниматели считают крайними мерами и стараются обойтись без них, следует из результатов опроса компании EY «Как COVID-19 меняет российский бизнес?».

Так, подавляющее большинство респондентов (80%) заявили о падении выручки из-за ограничений, связанных с пандемией, 27% сообщили о падении выручки более чем на 50%, еще четверть — о ее снижении на 20–50%, 27% — о снижении выручки не более чем на 20%. Рост выручки зафиксировали только 6% опрошенных, они работают в основном в производстве товаров повседневного спроса, розничной торговле и сфере информационно-коммуникационных технологий. Среди отметивших снижение выручки более чем на 30% больше всего представителей таких сфер, как автомобилестроение, деятельность аэропортов, туризм и гостеприимство, образование, недвижимость, производство промышленной продукции.

По словам управляющего партнера EY по странам СНГ Александра Ивлева, среди руководителей малого и среднего бизнеса (МСБ) до 20% опрошенных считают, что находятся на грани закрытия сейчас или в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составляет 7%, 80% топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием не считают, что текущий кризис может привести к прекращению деятельности их бизнеса. Большинство опрошенных руководителей (76%) считают, что ограничительные меры являются угрозой для их бизнеса, 10% всех респондентов отметили, что бизнес уже находится на грани закрытия или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничительных мер. Половина участников опроса (51%) рассчитывали, что в режиме ограничений их дело сможет продержаться от одного до трех месяцев, 15% утверждали, что запаса прочности хватит на период от квартала до полугода.

Наиболее популярные антикризисные меры, применяемые респондентами, включают снижение операционных затрат (38%), снижение или отсрочку арендной платы (30%), перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (26%), пересмотр условий договоров с поставщиками (24%), снижение заработной платы штата (20%) и снижение нормы рентабельности (19%) . В качестве крайних мер, к которым респонденты не готовы или не планируют обратиться, отмечены отправка персонала в неоплачиваемый отпуск, сокращение персонала, реструктуризация кредитов.

В качестве крайних мер, к которым большинство респондентов не готовы или не планируют обратиться, EY отнес отправку персонала в неоплачиваемый отпуск и сокращение штата. О том, что уже сократили часть сотрудников, сообщили 9% опрошенных, столько же отправили работников в неоплачиваемый отпуск. Еще 23% заявили, что планируют сокращения, 11% — что намерены отправлять людей в отпуска без оплаты. По словам доцента РАНХиГС Олега Филиппова, респонденты могли лукавить, отвечая на этот вопрос. По его оценкам, «более-менее не изменили структуру штата» около 30% бизнесов. Упал весь малый бизнес, ориентированный на людей, рестораны, кафе, уточнил он.