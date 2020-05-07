Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Мир Бизнес Банка на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высоким запасом по капиталу при адекватной способности к его генерации, высоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, еще порядка 7% активов банка представлено наличными денежными средствами, 3% активов — недвижимостью, используемой в основной деятельности банка. Структура активов банка обусловливает низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 апреля 2020-го крупные кредитные риски к нетто-активам составили 12%).

Эксперты также отмечают, что ресурсная база банка в значительной степени сконцентрирована на крупнейших кредиторах, представленных в основном кредитными организациями (на 1 апреля 2020-го доля средств десяти крупнейших кредиторов в пассивах составила порядка 70%), однако аффилированность части крупных кредиторов и предсказуемая динамика их операций нивелируют данный фактор.

