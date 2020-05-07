Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности Кубаньторгбанка, следует из релиза агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам, а также отказом банка от актуализации рейтинга», — говорится в сообщении.

Кубаньторгбанк специализируется на операциях на рынке МБК и кредитовании юридических лиц.