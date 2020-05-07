К системе платежей Сбербанка подключился мобильный оператор Danycom, следует из релиза банка.

Моментально пополнить баланс абонента мобильной связи компании Danycom.Mobile теперь можно в «Сбербанк Онлайн».

«Сбербанк и группа компаний Danycom запустили для абонентов активно развивающегося федерального мобильного оператора Danycom.Mobile онлайн-сервисы для оплаты услуг связи. Моментально пополнить баланс своего телефона можно как в мобильном приложении, так и в веб-версии «Сбербанк Онлайн», а также через устройства самообслуживания банка», — говорится в релизе.

Все операции проводятся без комиссии.