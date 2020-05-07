Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО «ОКС» на биржевых торгах в период с июля по декабрь 2017 года.

Как отмечается в сообщении регулятора, сделки с акциями совершались по предварительному соглашению клиентами одного профессионального участника рынка ценных бумаг: ООО «КИТ Финанс Трейд», ООО «ССК», ООО «Евромакс», Виталием Демьяненко и Ириной Литвиновой. Так, ССК, «Евромакс», Демьяненко и Литвинова последовательно совершали сделки с акциями с использованием идентичного механизма. Каждый приобретал акции в режиме основных торгов биржи преимущественно у «КИТ Финанс Трейда». Затем эти лица заключали с компанией одну обратную внебиржевую сделку по продаже набранного пакета акций, но по цене, превышающей цену покупки в режиме основных торгов биржи.

Указанные сделки с акциями, приводившие к существенным отклонениям параметров торгов, практически полностью формировали рынок акций в рассматриваемый период, при этом ССК, «Евромакс», Демьяненко и Литвинова не совершали иных сделок с акциями после закрытия позиций.

Компания «КИТ Финанс Трейд» подавала поручения на совершение сделок с акциями на основании договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, исполнявшим функции маркетмейкера на рынке акций. Вместе с тем изъятия, установленные частью 3 статьи 5 федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (в указанном положении закона перечисляются исключения при квалификации действий в качестве манипулирования рынком. — Прим. Банки.ру), не распространяются на действия «КИТ Финанс Трейда», так как указанная компания не являлась одной из сторон договора о выполнении функций маркетмейкера и ее действия не могли быть направлены на поддержание торгов акциями в целях исполнения соответствующего договора. Кроме того, указанные операции с акциями совершались от имени «КИТ Финанс Трейда» работниками маркетмейкера на основании выданных доверенностей.

В ЦБ пришли к выводу, что указанные сделки с акциями — манипулирование рынком. Регулятор направил ССК, «Евромаксу», Демьяненко, Литвиновой и «КИТ Финанс Трейду» предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Кроме того, Центробанк установил факты манипулирования рынком на организованных торгах облигациями АО «Национальный капитал» серий 03 и БО-06 в 2015—2016 годах.

По данным ЦБ, рынки указанных облигаций в 2015—2016 годах были сформированы за счет сделок узкого круга взаимосвязанных лиц, являвшихся клиентами на брокерском обслуживании АО «КИТ Финанс». «Такие сделки отличались высокой скоординированностью (высокая степень синхронности выставления встречных заявок контрагентами, совпадение параметров таких заявок) в условиях анонимных торгов неликвидными ценными бумагами и в ряде случаев привели к существенным отклонениям цены и/или объема торгов облигациями, обеспечивали условия, достаточные для расчета организатором торговли показателя «признаваемая котировка», — отмечается в релизе .

Проверкой установлено, что сделки, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов облигациями, совершили АО «УК ТФГ», АО «Управляющая компания Тринфико» за счет средств негосударственного пенсионного фонда, ЗАО «УК «РВМ Капитал» за счет средств паевых инвестиционных фондов, ООО «КИТ Финанс Трейд», АО «ТФК-Финанс» за счет собственных средств по предварительному соглашению при посредничестве «КИТ Финанса».

Сотрудник «КИТ Финанса» оказывал перечисленным лицам содействие в поиске контрагентов; в результате между указанными лицами заключались сделки, в том числе в режиме основных торгов организатора торговли. Кроме того, в отдельных случаях сотрудник «КИТ Финанса» действовал от одной из сторон в таких сделках, выставляя заявки от имени «КИТ Финанс Трейда» по доверенности.

Действия АО «УК ТФГ», ЗАО «УК «РВМ Капитал», ООО «КИТ Финанс Трейд», АО «ТФК-Финанс», АО «Управляющая компания Тринфико» в отношении облигаций относятся к манипулированию рынком, заключают в ЦБ. Банк России направил этим компаниям, а также Вадиму Дорофееву, Фариту Закирову, Денису Маркову, Алексею Володарскому, Станиславу Пономареву, Андрею Белоусову, Дмитрию Коновалову предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.



Учитывая вовлеченность сотрудников АО «КИТ Финанс» в совершение его клиентами установленных нарушений, регулятор также рекомендовал этой компании принять меры для повышения эффективности внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии манипулированию рынком, следует из релиза.