Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) за четыре месяца текущего года составил 23,9 млрд долларов, оказавшись на 3,7 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — марте 2020 года» .

«В отличие от ситуации годом ранее, когда основную роль в динамике показателя играло накопление иностранных активов частным сектором, в рассматриваемом периоде существенным стало снижение внешних обязательств банков при уменьшении объема операций по размещению средств за рубежом прочими секторами», — отмечается в комментарии.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

ЦБ сообщал о чистом оттоке капитала частного сектора из России в январе — марте этого года на уровне 17 млрд долларов. Исходя из этих данных, апрельский отток можно оценить в 6,9 млрд.

По предварительной оценке Банка России, в январе — апреле 2020 года профицит счета текущих операций платежного баланса РФ уменьшился до 23,5 млрд долларов США против 40,1 млрд в соответствующем периоде прошлого года. Динамику показателя определило серьезное ослабление торгового баланса, особенно заметное в апреле текущего года, за счет опережающего сжатия экспорта в результате ухудшения совокупного внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры международного рынка углеводородного сырья. За счет уменьшения выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов и сжатия импорта услуг на фоне реализации мер против распространения новой коронавирусной инфекции сократился совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций.

Также в материале сообщается, что «международные резервы страны выросли на 2,6 млрд долларов США главным образом за счет приобретения валюты на внутреннем рынке в начале текущего года».

Уточним, что, согласно обновленной также в пятницу сводке ЦБ с показателями объема международных резервов РФ на начало отчетных месяцев, международные резервы России выросли за четыре месяца текущего года на 11,653 млрд долларов: с 554,359 млрд на 1 января 2020-го до 566,012 млрд на 1 мая.