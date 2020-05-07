Оперативные показатели свидетельствуют о стабилизации деловой активности в российской экономике в начале мая на пониженных уровнях, отмечается в шестом выпуске еженедельного аналитического обзора «Финансовый пульс» .



«При этом за последние недели существенно усилилось влияние дезинфляционных факторов, связанных с падением потребительского спроса, которые будут сдерживать ценовую динамику также и в ближайшие месяцы. Смягчение ограничений по борьбе с пандемией коронавируса при реализуемых мерах государственной поддержки будет способствовать восстановлению экономики. Его скорость будет зависеть от распространения коронавирусной инфекции, а также возможных отрицательных вторичных эффектов от ограничительных мер», — указывают в ЦБ.

Банк России продолжил контролировать ход реализации действующих мер, а также вводить новые меры, направленные на поддержку граждан и МСП в условиях пандемии коронавируса. Согласно данным опросов Банка России, уровень одобрения заявок на реструктуризацию задолженности в целом остается высоким.

При этом все еще сохраняется большой потенциал для наращивания реструктуризации задолженности предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в рамках кредитных каникул, отмечает ренгулятор. Введение Банком России аукционов РЕПО на сроки один месяц и один год поспособствует созданию для банков дополнительных стимулов к реструктуризации текущих ссуд и выдаче новых долгосрочных кредитов.