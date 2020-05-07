Компании предупреждают, что неплатежеспособность бизнесов, связанных с ними цепочками поставок, угрожает вызвать эффект домино, в результате которого с рынка уйдет более половины всех малых и средних предпринимательств (МСП), и призывают власти учесть это при реформе банкротного законодательства, пишет «Коммерсант» .

По данным исследования Центра социально-экономических исследований (ЦСР), доля предприятий, подверженных риску банкротства, увеличилась с 28% в период с 30 марта по 5 апреля до 32% с 20 по 26 апреля. Выше всего риск банкротства оценивается в торговле и сфере услуг — 40% опрошенных, в легкой и пищевой промышленности, секторе высоких технологий, здравоохранении и фармацевтике — 33%. Большинство компаний (78%) говорят не только о своей неплатежеспособности, но и о неплатежеспособности контрагентов (чаще всего это компании малого бизнеса) — это подтверждает предположения экономистов о том, что основным негативным экономическим эффектом пандемии будет не сиюминутный спад, а разрывы цепочек поставок, которые будут оказывать давление на экономику в течение продолжительного времени.

Выводы ЦСР совпали с оценками, сделанными ранее аналитиками лаборатории проблем предпринимательства РАНХиГС,— доля наиболее пострадавших отраслей составляет около 11% субъектов МСП, но с учетом отраслей, которые затронет закрытие этих компаний, речь идет уже об угрозе для 64,2% МСП (около 3,4 млн компаний), что косвенно подтверждается и падением оборота компаний МСП на 54% за апрель.

По оценкам ЦСР, волна банкротств развернется в экономике как раз к окончанию введенного правительством полугодового моратория — и к этому моменту многие пока защищенные компании окажутся под риском: 22% опрошенных кредиторов планируют инициировать процедуру банкротства, 78% обсуждают такую возможность. Также 58% компаний с высокой вероятностью банкротства под мораторий не попадают, так как не относятся к наиболее пострадавшим отраслям и не являются системообразующими, 39% их представителей не считают мораторий на банкротство эффективной мерой, а 10% отмечают ее деструктивность.

По словам экспертов, кредиторы чаще всего не выигрывают от банкротства, правовыми мерами экономических проблем не решить и нужно «снизить уровень эгоизма и перестать вгрызаться контрагентам в кости». Юристы надеются, что пандемия может стать шансом для модернизации банкротного права в России. В новых обстоятельствах можно предложить cram down — утверждение судом плана реструктуризации без согласия кредиторов или при условии согласия определенного класса кредиторов, заключают участники обсуждений. Как следует из опроса ЦСР, каждый второй собственник уже сейчас планирует предоставить компании финансирование для решения проблем, вызванных пандемией. При этом 85% компаний отмечают, что для их собственников «непринципиально», что их займы будут погашаться после требований внешних кредиторов.