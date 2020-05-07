Банки просят ЦБ вновь запустить программу рефинансирования под залог закладных по военной ипотеке , пишет «Коммерсант» . Так, Национальная финансовая ассоциация (НФА) направила в ЦБ письмо, попросив рассмотреть возможность возобновления механизма рефинансирования кредитных организаций под залог закладных, выданных в рамках программы «Военная ипотека». С этим предложением в ассоциацию обратились несколько банков.

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, в текущей ситуации у банков накопилось уже достаточно кредитов по военной ипотеке, которые могли бы участвовать в программе рефинансирования ЦБ, а значит, приносить банкам дополнительный доход, что в конечном итоге может сказаться на снижении ставок по ипотечным кредитам для клиентов. По оценке НФА, речь может идти о рефинансировании закладных на несколько десятков миллиардов рублей.

Одним из инициаторов возобновления программы выступил банк «Зенит», сообщил зампред правления кредитной организации Дмитрий Юрин. По его словам, мотив в том, чтобы «предложить более выгодные условия кредитования для клиентов». Этот механизм может служить отдельным источником фондирования для военной ипотеки, учитывая социальную значимость этой программы, объясняет директор департамента розничного кредитования Промсвязьбанка Андрей Точеный. Идею банков поддерживают в «Росвоенипотеке», сообщил руководитель организации Константин Ярославцев. По его словам, такие кредиты являются высоконадежными, а с 2018 года выдаются по единым стандартам, что облегчает оценку пула закладных и делает данный вид залога более привлекательным.

По мнению экспертов, отдельным банкам может не хватить стандартных залогов обеспечения, чтобы удовлетворить будущие потребности в ликвидности. Также инструмент рефинансирования под залог закладных по военной ипотеке актуален для банков, испытывающих временные проблемы с капиталом, у которых в активах есть значительный объем соответствующего портфеля. Регулятору стоит сделать этот инструмент постоянным, считают эксперты.