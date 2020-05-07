Минимум четыре крупных банка до конца этого года планируют внедрить услугу по выдаче ипотечных кредитов дистанционно, пишут «Известия» , ссылаясь на их представителей. Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк планируют запустить дистанционную ипотеку в ближайшее время, а банк «Ак Барс» — до конца года, сообщили их представители. В Газпромбанке удаленно оформить заявку на ссуду можно уже сейчас, а возможность подачи документов на регистрацию появится скоро.

Сейчас взять ипотечный кредит дистанционно как на первичном, так и на вторичном рынке можно только в Банке ДОМ.РФ. В Сбербанке и ВТБ подобную услугу предоставляют исключительно для новостроек. Как сообщили представители кредитных организаций, Банк ДОМ.РФ пока успел провести около 90 электронных сделок на 320 млн рублей; доходы и занятость заемщика подтверждаются выпиской из Пенсионного фонда, и за счет этого ставка по дистанционной ипотеке на 0,4 п.п. ниже, чем по обычной. ВТБ в апреле оформил пилотную ипотечную сделку в дистанционном формате, ставка по продукту остается фиксированной независимо от канала. У Сбербанка такая услуга пока действует тоже только для новостроек, рассказали в пресс-службе. При удаленной регистрации ставка ниже на 0,3 п. п.

По словам экспертов, чтобы биометрическая идентификация работала, необходимо большое количество профилей, а сейчас собрано всего 300 тыс. слепков. В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой граждане пользуются сайтом госуслуг, 52 млн подтвержденных аккаунтов, если ЦБ разрешит выдавать кредиты с ее использованием, то риск будет значительным, поскольку ЕСИА не имеет связки «логин-пароль-одноразовый код». Эксперты предупреждают, что удаленная идентификация может стать источником новых рисков. В остальном, по их словам, развитие дистанционной ипотеки не создаст критичной нагрузки на финансовые организации, поскольку большинство информации и так обрабатывается в электронном виде. Следовательно, риск утечки персональных данных клиентов банков не увеличится.