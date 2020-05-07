По словам экспертов, развитие дистанционной ипотеки не создаст критичной нагрузки на финансовые организации.
Минимум четыре крупных банка до конца этого года планируют внедрить услугу по выдаче ипотечных кредитов дистанционно, пишут «Известия», ссылаясь на их представителей. Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк планируют запустить дистанционную ипотеку в ближайшее время, а банк «Ак Барс» — до конца года, сообщили их представители. В Газпромбанке удаленно оформить заявку на ссуду можно уже сейчас, а возможность подачи документов на регистрацию появится скоро.
Сейчас взять ипотечный кредит дистанционно как на первичном, так и на вторичном рынке можно только в Банке ДОМ.РФ. В Сбербанке и ВТБ подобную услугу предоставляют исключительно для новостроек. Как сообщили представители кредитных организаций, Банк ДОМ.РФ пока успел провести около 90 электронных сделок на 320 млн рублей; доходы и занятость заемщика подтверждаются выпиской из Пенсионного фонда, и за счет этого ставка по дистанционной ипотеке на 0,4 п.п. ниже, чем по обычной. ВТБ в апреле оформил пилотную ипотечную сделку в дистанционном формате, ставка по продукту остается фиксированной независимо от канала. У Сбербанка такая услуга пока действует тоже только для новостроек, рассказали в пресс-службе. При удаленной регистрации ставка ниже на 0,3 п. п.
По словам экспертов, чтобы биометрическая идентификация работала, необходимо большое количество профилей, а сейчас собрано всего 300 тыс. слепков. В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой граждане пользуются сайтом госуслуг, 52 млн подтвержденных аккаунтов, если ЦБ разрешит выдавать кредиты с ее использованием, то риск будет значительным, поскольку ЕСИА не имеет связки «логин-пароль-одноразовый код». Эксперты предупреждают, что удаленная идентификация может стать источником новых рисков. В остальном, по их словам, развитие дистанционной ипотеки не создаст критичной нагрузки на финансовые организации, поскольку большинство информации и так обрабатывается в электронном виде. Следовательно, риск утечки персональных данных клиентов банков не увеличится.
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