Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки ипотечного кредитования по программе государственного субсидирования. Об этом объявили в кредитной организации, уточнив, что теперь ее зарплатным клиентам ипотека по госпрограмме доступна по ставке 6% годовых, остальным клиентам — по ставке 6,25%.

Льготные ставки доступны во всех регионах присутствия банка. Программа действует до 1 ноября 2020 года включительно и распространяется на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 млн рублей для других регионов РФ. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок кредитования — до 30 лет. Выдачи по программе возможны в том числе по ранее принятым решениям с действующим сроком.



В числе прочего в релизе отмечается, что банк предоставляет ипотеку на покупку недвижимости на первичном рынке с электронной регистрацией договоров долевого участия; на вторичном рынке клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией сделки через нотариуса.