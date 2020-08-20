Банк России расширил меры поддержки кредитования субъектов МСП, а также кредитования на неотложные нужды в целях поддержки и сохранения занятости, сообщает пресс-служба регулятора.

В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о том, что в расчет лимита, который устанавливается в рамках механизма предоставления кредитов регулятора, направленных на поддержку кредитования субъектов МСП, может включаться:

сумма задолженности по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям на цели, связанные с предоставлением имущества в лизинг субъектам МСП;

сумма задолженности по кредитам, предоставленным факторинговым компаниям на цели финансирования субъектов МСП по договорам факторинга.

Кроме того, в связи с внесением в постановление правительства РФ от 2 апреля № 4221 изменений, распространяющих соответствующий порядок предоставления субсидий на любых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а не только на субъекты МСП, Банк России принял решение о внесении изменений в механизм предоставления кредитов регулятора, направленных на поддержку кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Данные изменения предполагают, что из совокупного лимита в 500 млрд рублей, помимо уже выделенных 150 млрд рублей для обеспечения кредитования субъектов МСП на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет выделено еще 50 млрд рублей на аналогичные цели для заемщиков, не имеющих статуса субъектов МСП и не являющихся системообразующими организациями.