ЦБ может пойти на снижение ключевой ставки с нынешних 5,5% до 3,5% к концу года, пишет РБК , ссылаясь на обзор аналитиков Bank of America. В BofA считают, что в течение года инфляция будет ниже таргета ЦБ 4%. По мнению аналитиков, несмотря на такие драйверы инфляции, как слабый рубль и нарушение цепочек поставок, пик инфляции 3,5% будет достигнут в июне—июле. Индекс потребительских цен демонстрирует умеренный рост 0,1% в мае, что сравнимо с динамикой 2019 и 2018 годов, аргументируют они.

Во второй половине 2020 года эксперты ожидают замедления инфляции из-за слабого потребительского спроса и возможного большого урожая. «Общий уровень инфляции, вероятно, будет служить нижней границей в нынешнем цикле снижения ставки», — говорится в обзоре BofA. Помешать снижению ключевой ставки ниже 4% может приближение инфляции к таргету в течение ближайших 12 месяцев.

Во время пресс-конференции 8 мая, отвечая на вопрос РБК о возможности снижения ключевой ставки ниже инфляции, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отрицательная реальная ставка возможна в некоторых странах, «чтобы вернуть инфляцию к таргету». «Мы будем принимать решение исходя из действия факторов в нашей стране, и наша траектория ключевой ставки будет определяться с учетом того, чтобы инфляция находилась вблизи 4%», — отметила глава ЦБ.

Citibank в базовом прогнозе ожидает снижения ключевой ставки на 0,5 п.п., до 5%, к началу 2021 года, говорится в его обзоре. Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону (ниже инфляции) для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня. Если прогноз ЦБ окажется верным, участникам рынка не стоит ожидать, что ключевая ставка задержится на уровне ниже 5%.

В BofA считают, что у ЦБ есть пространство для снижения ставки, так как фискальные меры по поддержке экономики остаются сдержанными из-за резкого снижения бюджетных доходов на фоне падения цен на нефть и общего экономического спада. Аналитики BofA оценивают прямую фискальную поддержку экономики примерно в 2% ВВП (2–2,2 трлн рублей). «Государство остается крайней осторожным в отношении новых расходов, несмотря на усиливающийся кризис и неизбежную рецессию в этом году», — пишут эксперты BofA. Но такая политика сокращает краткосрочные инфляционные риски и создает пространство для монетарного смягчения.