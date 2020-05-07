Потери глобальной экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году составят от 5,8 трлн долларов до 8,8 трлн долларов, или от 6,4 до 9,7% мирового ВВП, если государства не примут необходимые ответные меры, прогнозируют эксперты Азиатского банка развития (АБР). Об этом пишет РБК . Банк вдвое ухудшил свой прогноз, который давал еще в апреле, так как продолжающие действовать во многих странах ограничения негативно влияют на экономику.

Так, больше всего пострадают страны, в которых произошла вспышка заболевания и введены строгие ограничения, что привело к резкому падению внутреннего спроса, а также страны с открытой экономикой и те, экономика которых зависит от туризма и экспорта сырьевых товаров.

Если страны примут ответные меры, им удастся снизить возможный ущерб от пандемии на 40%, сократив потери глобальной экономики до 5,4 трлн долларов, или 5,9% мирового ВВП, прогнозируют в АБР.

Чтобы снизить возможные потери, страны должны сдерживать распространение коронавируса, отметили в банке. Также, чтобы избежать долгосрочных негативных последствий для экономики, правительствам следует оказывать поддержку нуждающимся семьям и предприятиям.